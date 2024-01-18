فيديو: 19 قتيلا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب غزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل 19 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لمقتل 19 شخصا على الأقل.

ومساء الأربعاء، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على خان يونس جنوب غزة، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعا سكنيا جديدا وسط المدينة.

وفي رفح، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات إسرائيلية مجموعة من المواطنين.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من القتلى والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من الطيران الإسرائيلي.

كذلك قصف الطيران الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وفي دير البلح، قتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات إسرائيلية لمجموعة من المواطنين.

وارتفع عدد القتلى جرّاء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 24450، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين.