وزير الدفاع الإيراني: لا قيود دفاعا عن المصالح الوطنية

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قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني إن بلاده لا تضع أي قيود للدفاع عن مصالحها الوطنية وشعبها، مشدداً على أنها ستتعامل بحَزم مع التهديدات.

وأطلق «الحرس الثوري» صواريخ باليستية على إقليم كردستان العراق، وشمال شرقي سوريا، قبل أن يقدم على قصف مناطق في بلوشستان باكستان بالطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية. وتعليقاً على الهجمات الصاروخية، قال أشيتاني، للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة: «هذا هو الدفاع المشروع، ولدينا الحق في القيام به».

ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن آشتياني قوله: «من أي جهة نواجه تهديداً، يجب أن ندافع عن سلامة أراضينا ومصالحنا الوطنية، والشعب، وفي حال وجود أي تهديد سنردُّ عليه».

وقال آشتياني: «بالطبع قبل اتخاذ أي إجراء، نُحذّر ونستخدم المسارات الدبلوماسية، والحوار والمفاوضات الحدودية، لكن إذا لم نحصل على أي نتائج فسنتحرك بالتأكيد، مثلما رأينا ما حدث».

بدورها، نقلت وكالة «مهر» الحكومية عن آشتياني قوله إن بلاده تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار، لكنها لا تقبل أبداً وجود «مؤامرات» على حدودها.