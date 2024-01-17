تركيا: عمليات متزامنة في 7 ولايات ضد «حزب العمال الكردستاني»

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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأربعاء، تدمير 18 مخبأ تابعاً لتنظيم «حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)»، في عمليات أمنية، بالتزامن، في 7 ولايات، وفق ما أوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

وأضاف يرليكايا، في تدوينة له عبر منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، أن «قوات الأمن، وبالتعاون مع قيادة قوات الدرك (الجندرما)، أطلقت عملية (الأبطال 44) بالتزامن في 7 ولايات؛ أبرزها هطاي، وبينجول، وسيرت، وشرناق وديار بكر».

وأوضح أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما جرى تدمير 18 مخبأ للتنظيم المحظور، إلى جانب ضبط مستلزمات ومُعدات مستخدَمة في المتفجرات والهجمات الإرهابية.

وشدّد يرليكايا على مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ليل نهار وفي كل المواسم دون توقف.