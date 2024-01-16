رجل أعمال بارز بين قتلى الموساد في أربيل.. من هو؟ وما الدور الذي كان يضطلع به؟

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قال مراسل الميادين في طهران، سياوش فلاح بور، إنّ معلومات غير مؤكدة تحدثت عن لقاء كان سيجمع ضباط من الموساد الإسرائيلي وبعض مسؤولي الفصائل الانفصالية في إيران (يهدفون إلى زعزعة الأمن في البلاد) في المبنى الذي تم استهدافه في أربيل من قبل حرس الثورة الإيراني.

وأكد مراسلنا أنّ الخارجية العراقية تحدثت عن مقتل رجل أعمال كردي - إسرائيلي بارز، يدعى بيشرو دزيي وهو مالك شركة "فالكون" للخدمات الأمنية.

وتابع أنّ لهذا الرجل دور كبير في تسهيل العلاقات التجارية لا سيما النفطية بين "إسرائيل" وبعض الجهات في كردستان العراق، وهو يعتبر أحد أهداف العملية الاستراتيجية التي قامت بها إيران في أربيل.

يذكر أنّ وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق مقتل 4 مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد الإسرائيلي من جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مبنى للموساد في أربيل.

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن استهدافه "مقار تجسّس وتجمّعات لإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية"، مؤكداً "إصابتها وتدميرها"، وموضحاً أنّ هذا يأتي "رداً على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخراً أعداء إيران".

وفي بيان آخر، أعلن الحرس أنّه "استهدف تجمّعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نُفِّذت في إيران مؤخراً".

أما في البيان الثالث، فأكد حرس الثورة أنّ قصفه "طال أحد المقار الرئيسة للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان - العراق"، وذلك رداً على اغتيال كيان الاحتلال الإسرائيلي قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.

وأوضح أنّ مقرّ "الموساد" المستهدَف هو "مركز تطوير عمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة، ولا سيما ضد إيران".