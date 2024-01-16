living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رجل أعمال بارز بين قتلى الموساد في أربيل.. من هو؟ وما الدور الذي كان يضطلع به؟

16
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مراسل الميادين في طهران، سياوش فلاح بور، إنّ معلومات غير مؤكدة تحدثت عن لقاء كان سيجمع ضباط من الموساد الإسرائيلي وبعض مسؤولي الفصائل الانفصالية في إيران (يهدفون إلى زعزعة الأمن في البلاد) في المبنى الذي تم استهدافه في أربيل من قبل حرس الثورة الإيراني.

وأكد مراسلنا أنّ الخارجية العراقية تحدثت عن مقتل رجل أعمال كردي - إسرائيلي بارز، يدعى بيشرو دزيي وهو مالك شركة "فالكون" للخدمات الأمنية.

وتابع أنّ لهذا الرجل دور كبير في تسهيل العلاقات التجارية لا سيما النفطية بين "إسرائيل" وبعض الجهات في كردستان العراق، وهو يعتبر أحد أهداف العملية الاستراتيجية التي قامت بها إيران في أربيل.

يذكر أنّ وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق مقتل 4 مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد الإسرائيلي من جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مبنى للموساد في أربيل.

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن استهدافه "مقار تجسّس وتجمّعات لإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية"، مؤكداً "إصابتها وتدميرها"، وموضحاً أنّ هذا يأتي "رداً على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخراً أعداء إيران".

وفي بيان آخر، أعلن الحرس أنّه "استهدف تجمّعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نُفِّذت في إيران مؤخراً".

أما في البيان الثالث، فأكد حرس الثورة أنّ قصفه "طال أحد المقار الرئيسة للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان - العراق"، وذلك رداً على اغتيال كيان الاحتلال الإسرائيلي قادة حرس الثورة ومحور المقاومة.

وأوضح أنّ مقرّ "الموساد" المستهدَف هو "مركز تطوير عمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة، ولا سيما ضد إيران".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   