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مصر.. إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود الإسرائيلية

16
JANUARY
2024
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أكد مراسل سكاي نيوز عربية في القاهرة نقلا عن مصدر أمني مصري أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود الإسرائيلية جنوب معبر العوجة. 
 
ونقلت شبكة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري القول إن اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين. 
 
تصريحات الجيش الإسرائيلي
 
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.
 
وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.
 
وقال الجيش إن "حوالي 20 مشتبها بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل".
 
وأضاف أن "الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات".
 
المخدرات المضبوطة في الأردن للتصدير.. وترامب يصعّد
 
 وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".
 
وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب الحادث الذي وقع في منطقة نيتسانا/العوجة على طول الحدود الإسرائيلية مع مصر، أصيب جندي من إسرائيلي بجروح خلال تبادل إطلاق النار. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي." 
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