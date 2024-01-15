رئيس الوزراء الفلسطيني: سنطالب إسرائيل بالمحاكم الدولية بتحمل كل تكاليف الدمار في غزة

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، إن فلسطين ستُطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمّرته في قطاع غزة، والمسؤولية الكاملة عن الأرواح «التي أَجرمت بحقّها» من الفلسطينيين، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية».

وأكد أشتية، في جلسة الحكومة المنعقدة بمدينة رام الله، ضرورة صدور قرار مستعجل من «محكمة العدل الدولية» لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل لليوم 101، مُبدياً أمله أن يكون القرار مهنياً وقانونياً ومستنداً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، طالب أشتية بتحويل أموال المقاصّة الفلسطينية التي ما زالت إسرائيل تقتطع منها ما يجري إنفاقه على قطاع غزة، مشيراً إلى أن حكومته رفضت تسلم تلك الأموال منقوصة.

وعقدت «محكمة العدل الدولية»، الأسبوع الماضي، أولى جلساتها للاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا الخاصة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة، في أواخر الشهر الماضي.