مظاهرات في تل أبيب وحيفا تطالب برحيل نتنياهو وإجراء انتخابات فورية

A + A -

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم السبت، أن الآلاف شاركوا في مظاهرات «ضخمة» في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوراً وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك عشية دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها المائة.

وذكرت الصحيفة أن كثيراً من المشاركين في المظاهرة، التي نظمت في ميدان رئيسي بتل أبيب، لوحوا بأعلام إسرائيل ورفعوا لافتات تندد بنتنياهو، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

ونقلت الصحيفة عن متظاهرة، قتل شقيقها في هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قولها إن نتنياهو لا بد أن يرحل لأنه يتحمل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى «حماس» حتى الآن.

وفي حيفا، شارك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعالون، وهو حليف سابق لنتنياهو تحول إلى معارض له، في مظاهرة حاشدة ضمن عدة آلاف، متهماً نتنياهو بأنه هو من أوجد الظروف التي ساعدت حركة «حماس» على شن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي قتل فيه 1200 إسرائيلي إضافة إلى احتجاز نحو 240 واقتيادهم إلى غزة.

وفي إشارة إلى محاكمة نتنياهو بالفساد، قال يعالون إن «المسؤولية النهائية للمتهم ترجع أيضاً إلى سياسته المجنونة التي تنظر إلى حماس بعدّها رصيداً والسلطة الفلسطينية بوصفها عبئاً».

وأضاف أن نتنياهو «حاول شراء غزة و(زعيم حماس يحيى) السنوار بحقائب من النقود التي استخدمتها حماس لتسليح نفسها وتعزيز قوتها ومهاجمة مدننا وقتل مواطنينا»، حسب تعبيره.