وفي هذا الصدد، رحب الوزير بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأشار الوزير الأميركي إلى زيادة التقلبات في الضفة الغربية وناقش الجهود الأميركية لمعالجة العنف المتطرف.

وشدد أيضا على موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل يجب أن يتم تحويلها باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة.

وأكد الوزير مجددا أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيها الطرفان بسلام وأمن.