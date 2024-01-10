الأسد استقبل مطران اللاتين الجديد في سوريا: لتجذر المسيحيين في أرضهم

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدًا من طائفة اللاتين في سورية، يرأسه المطران الجديد حنا موسى جلوف ويرافقه رؤساء الرهبنات التابعة لطائفة اللاتين: الآباء الفرنسيسكان، والآباء اليسوعيين، والآباء السالزيان، والآباء العازريين والآباء الكبوشيين. وطُرحتْ خلال اللقاء جملة من المسائل المُتعلقة بأبناء الطائفة والمسيحيين والسوريين بشكل عام، كي يبقوا مُتجذِّرين في أرضهم وثابتين في قيمهم الإنسانية والروحية التي انفطروا عليها منذ نعومة أظفارهم.

ولقد هنّأ الأسد مطران اللاتين الجديد، وتمنى له خدمةً مُثمرة. كما تمنى المطران بدوره لسيادة الرئيس، دوام الصحة والسير قدمًا في خدمة الوطن والمواطنين في ظلّ الأزمات والتحديات التي تعصِفُ بسورية.