رئيس "الشاباك" السابق: تبادل الأسرى أقرب أمر ممكن تحقيقه.. والفلسطينيون لن يستسلموا

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قال رئيس "الشاباك" السابق، آمي أيالون، إنّ عودة الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين هي أقرب شيء ممكن إلى "صورة نصر" في حملة غزة الحالية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن أيالون قوله إنه "كجزء من صفقة شاملة تتضمّن عودة جميع الأسرى، يجب إطلاق سراح مروان البرغوثي".

كما أوضح المسؤول الإسرائيلي أنّ "هذا هو الحال لسببين، لأنّ عودة الأسرى الإسرائيليين هي أقرب شيء ممكن إلى صورة النصر في حملة غزة الحالية، ولأنّ مروان هو الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يمكن انتخابه، وقيادة إدارة فلسطينية موحّدة وشرعية،نحو طريق الانفصال المتفق عليه بشكلٍ متبادل عن إسرائيل".

وشدّد أيالون على أنّ "هذه الحملة لن يكون لها أي صورة للنصر"، مؤكداً أنّ "قتل يحيى السنوار لن يكون انتصاراً، وإذا كان أيّ شخص يعتقد أنّ الفلسطينيين سوف يستسلمون حتى لو قُتل السنوار، فهو لا يعرف الفلسطينيين، أو حماس".