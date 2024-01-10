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مصر.. مقتل اثنين من أخطر العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالسويس

10
JANUARY
2024
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقنل اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من تجار المخدرات عقب اشتباك مسلح معهم.
 
وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة، سبق اتهامهما فى العديد من القضايا، تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائهما".
 
وأضاف البيان: "وباستهدافهما، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، ولدى استشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمت السيطرة على الموقف".
 
وأكمل البيان: "وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بحوزتهما على 100 كيلوغرام لمخدر الشابو، و2 بندقية آلية، و2 خزينة، وعدد من الطلقات لذات العيار..تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 50 مليون جنيه،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
روسيا اليوم
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