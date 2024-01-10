بن غفير: تصريحات غالانت إعلان مسبق عن انتهاء الحرب قبل حسمها

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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت حول تحضير الجيش للانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب، تصريحات مرفوضة قبل الحسم النهائي.

بن غفير: تصريحات غالانت إعلان مسبق عن انتهاء الحرب قبل حسمهااجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي ينتهي بمشاجرة بين الوزراء وضباط الجيش

وقال غالانت إن "ما يسمى بالمرحلة الثالثة من الحرب على غزة ستستمر لفترة أطول"، معتبرا أن إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة بالقضاء على حركة حماس، وإنهاء حكمها في غزة وإعادة الأسرى".

وردا على ذلك، انتقد إيتمار بن غفير هذه التصريحات، وقال، إن "التقارير والمقابلات في الخارج التي قررها المجلس الوزاري المصغر بشأن انتهاء المرحلة الحالية والانتقال إلى نشاط محدود في غزة، هي في الواقع إعلانات".

وأشار إلى انتهاء حرب القهر والانتقال إلى حرب الاستنزاف"، مضيفا: "المجلس الوزاري ليس لديه تفويض بإعلانه. هذه ليست الطريقة التي سنفوز بها".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض مناقشة "اليوم التالي للحرب" حيث أجل نتنياهو النقاش بهذا الشأن إلى وقت لاحق بعدما وقعت خلافات بين وزراء إسرائيليين ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.