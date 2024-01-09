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رئيس الاحتلال الاسرائيلي ينتقد جنوب أفريقيا بسبب دعوى «الإبادة الجماعية»

9
JANUARY
2024
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قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، إنه «لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة» من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة، وفق ما نقلته «رويترز».
وفي حديثه مع وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن انتقد هرتسوغ جنوب أفريقيا بسبب إقامتها للدعوى التي من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع الخاصة بها يوم الخميس. وقدم الشكر لواشنطن على دعمها لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في وقت سابق اليوم إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وصل إلى إسرائيل، لمناقشة الجهود الجارية لضمان عودة جميع الرهائن المتبقين، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف المتحدث في تغريدة على منصة «إكس»: «من الضروري تقليص تأثير الصراع على المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين في غزة».

 
 

ويعتزم بلينكن الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مصير قطاع غزة، بناء على ما سمعه في مختلف العواصم العربية خلال جولته الشرق أوسطية.

وقبيل وصول بلينكن إلى إسرائيل، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنه يعمل «بهدوء» على دفع الدولة العبرية لتقليص انتشارها العسكري في قطاع غزة، وذلك بعدما قاطعه أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً محتجّون دعوا لوقف لإطلاق النار في غزة.

الشرق الأوسط
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