نتنياهو يقترح إخضاع المسؤولين الإسرائيليين لاختبار كشف الكذب

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أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم اقتراح قانون لإجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية.

ويعود السبب وراء مطالبة نتنياهو بمثل هذا الإجراء إلى أن الكثير من المداولات الحكومية يتم تسريبها إلى الصحافة ووسائل الإعلام.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد: "لدينا وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب وجهت لقانون يقضي بأن كل من يحضر في الوزارات والمناقشات الأمنية، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، سيخضع لاختبار كشف الكذب"، حسبما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن القناة 12 الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات نتنياهو، في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.