مصر.. حيوان غريب يعقر 4 أشخاص ويثير الذعر في الأقصر

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أصيب الأهالي في طيبة شمال مدينة الأقصر المصرية بالذعر بعد عقر حيوان غريب لـ 4 أشخاص بينهم صغير عمره 8 سنوات، محدثا بهم إصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة يفيد بعقر حيوان مجهول لـ 4 أشخاص في مدينة طيبة شمال الأقصر محدثا بهم إصابات.

وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث على الفور، ليتبين إصابة علاء محمد عبد العزيز 8 سنوات، خالد حسن محمد 35 سنة، محمد أحمد عيد 23 سنة، أحمد محمد أحمد النجار 47 سنة.

ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر لتقديم العلاج اللازم.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أنه تم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.