عام 2023 يحمل "مفاجأة" في عدد سكان مصر

A + A -

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة 8 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وأضاف أن عدد السكان في الداخل في الأول من يناير 2024 بلغ 105.858 مليون نسمة مقارنة مع 104.395 مليون في التوقيت ذاته من العام.

وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو إلى انخفاض أعداد المواليد في 2023 مقارنة بأعداد المواليد خلال 2022.

وبلغ عدد المواليد في 2023 وفقا للبيانات الأولية 2.044 مليون مقارنة مع 2.93 مليون في 2022 بانخفاض بلغ نحو 149 ألفا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.