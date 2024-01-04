مرض معدٍ ينتشر في مدارس هذا البلد.. وخطاب عاجل يكشف!

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كشف خطاب رسمي أصدرته وزارة التعليم المصرية عن انتشار مرض معدٍ بين طلاب بعض المدارس في المحافظات.

وأرسلت الوزارة خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، حول انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت تقريرا يفيد ذلك. وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي، مع اعتبار الأمر مهما وعاجلا.

إجراءات معتادة

من جانبه، أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي.

كما أكد أن هذه الإجراءات معتادة ويتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها، مضيفا أن الإجراءات احترازية تزامنت عقب ظهور حالة بإحدى المدارس، ومؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.

إلى ذلك كشف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أن الجديري المائي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال بشكل عام، لكنه يمكن أن يصيب الكبار أيضا.

وتحدث العدوى بهذا المرض غالبا خلال فصلي الشتاء والربيع فيما تتراوح فترة الحضانة من 10 إلى 21 يوما.

كما تشمل أعراض المرض الحمى الشديدة والتعب، ثم ظهور طفح جلدي على الوجه والذراعين والساقين.