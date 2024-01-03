living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عبوتان مفخختان".. انفجاران في ايران!

3
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وكالة "إرنا" عن رئيس الطوارئ في كرمان إنّ 15 جريحاً وقع حتى الآن في انفجار خلال إحياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.

وأكّدت وكالة تسنيم عن شهود عيان تحدثوا عن احتمالية انفجار عبوات غاز في كرمان لكن الجهات الرسمية لم تؤكد هذه المعطيات حتى الآن.

وقال المساعد السياسي الأمني لمحافظة كرمان إنّ الجهات المعنية لم تحدد حتى الآن سبب الانفجار.

وكشف مراسل الميادين في ايران أنّ طوقا أمنيا فُرض في المنطقة المحيطة بضريح الشهيد سليماني في كرمان بعد انفجار لم تعرف أسبابه حتى الساعة.

وقال التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ: "سماع دوي انفجار ثان في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة أشخاص عديدة."

وأشار محافظ كرمان: "الانفجاران في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين وسنعلن عن التفاصيل لاحقاً."

وكشف رئيس الطوارئ الطبية في كرمان: "الانفجاران ناجمان عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد الشهيد سليماني."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   