"عبوتان مفخختان".. انفجاران في ايران!

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قالت وكالة "إرنا" عن رئيس الطوارئ في كرمان إنّ 15 جريحاً وقع حتى الآن في انفجار خلال إحياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.

وأكّدت وكالة تسنيم عن شهود عيان تحدثوا عن احتمالية انفجار عبوات غاز في كرمان لكن الجهات الرسمية لم تؤكد هذه المعطيات حتى الآن.

وقال المساعد السياسي الأمني لمحافظة كرمان إنّ الجهات المعنية لم تحدد حتى الآن سبب الانفجار.

وكشف مراسل الميادين في ايران أنّ طوقا أمنيا فُرض في المنطقة المحيطة بضريح الشهيد سليماني في كرمان بعد انفجار لم تعرف أسبابه حتى الساعة.

وقال التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ: "سماع دوي انفجار ثان في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة أشخاص عديدة."

وأشار محافظ كرمان: "الانفجاران في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين وسنعلن عن التفاصيل لاحقاً."

وكشف رئيس الطوارئ الطبية في كرمان: "الانفجاران ناجمان عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد الشهيد سليماني."