وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل 22,185 فلسطينيا وإصابة ما يصل إلى 57,035 شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت الوزارة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل 207 أشخاص وأصيب 338 آخرين في ضربات إسرائيلية على غزة.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 قتيل و338 اصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الضحايا من الطلاب

من ناحية ثانية، أكدت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية مقتل 4,156 طالبا وإصابة 7,818 آخرين بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا و7536 جريحا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85".

وأشارت إلى أن "221 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، و5 أصيبوا بجروح، واعتقل أكثر من 71 في الضفة".

وبينت أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.