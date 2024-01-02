اسرائيل ترفض صفقة تبادل مع حماس

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قدمت حماس لإسرائيل من خلال وسطاء قطريين ومصريين، اقتراحاً لصفقة رهائن جديدة، ولكنّ إسرائيل رفضته.



وبموجب الاقتراح، هناك ثلاث مراحل تتضمن كل منها وقف القتال لأكثر من شهر مقابل إطلاق عدد من المحتجزين. وتبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، والتي ستشمل إطلاق حوالي 40 رهينة.



ومن المرجح أيضًا أن يتم إطلاق بعض السجناء الفلسطينيين.



ومن شأن الاقتراح أيضًا إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق، والتي ستشمل إطلاق الجنود المحتجزين كرهائن في غزة.



وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، الذي نقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين؛ فإن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ناقش اقتراح حماس وأبلغ الوسطاء القطريين والمصريين بأنه غير مقبول.



ولكنّ إسرائيل رأت فيه مؤشراً على استعداد حماس للدخول في مفاوضات بشأن صفقة جديدة، وطلبت من الوسطاء محاولة تقديم اقتراح أكثر قبولا.