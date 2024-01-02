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عضو في الكنيست: حكومة نتنياهو الأسوأ في "تاريخ إسرائيل".. إدارتها للحرب سيئة

2
JANUARY
2024
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انتقدت ميراف بن آري، العضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "هناك مستقبل"، حكومة بنيامين نتنياهو في كلمة لها أمام كنيست الاحتلال: قائلةً: "هذه أسوأ الحكومة في تاريخ إسرائيل".

وأضافت: "في هذه الحكومة، يجلس أشخاص متطرفون ومحرضون ومقسمون"، مشيرة في هذا السياق إلى إدارتهم السيئة للحرب القائمة.

وتابعت: "حتى ولو وضعنا هذ الحرب جانباً، وهو أمر صعب، فلا يمكن التغاضي عن إخفاقات هذه الحكومة حتى قبل الحرب".

وأضافت: "أثناء الحروب، يتّحد الرأي العام خلف الحكومة، لكن في إسرائيل هناك 70% يريدون من نتنياهو أن يذهب".

ورأت أنّ "ضرر هذه الحكومة سيدرّس في التاريخ، ولم يحصل أمر كهذا".

وأمس الاثنين، ألغت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي قانون "إلغاء حجة المعقولية" المثير للجدل الذي سنّته حكومة نتنياهو العام الماضي، والذي كان من شأنه أن يحدّ من سلطة القضاة، في خطوة وصفها الإعلام الإسرائيلي بـ"الزلزال" في القضاء.

وقبل يومين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خلافات داخل "كابينت" الحرب الإسرائيلي، بسبب امتناع رئيس نتنياهو عن مناقشة اليوم التالي للحرب.

وقال المعلق السياسي في قناة "كان"، ميخال شيمش، إنّ "هناك الكثير من الخشية والتوتر داخل كابينت الحرب قبل أسبوع حاسم"، مشيراً إلى أنّ "أحد المواضيع الذي تسبب بالخلاف والمواجهات داخل هذا الكابينت هو مسألة اليوم التالي".

وتشاجر وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع عناصر الحماية الذين رفضوا السماح للمتحدث باسمه من الدخول إلى جلسة "الكابينت" الموسّع، وفق ما كشف الاعلام الإسرائيلي، الذي أشار أيضاً إلى أنّ العلاقات بين المستويين السياسي والعسكري في "إسرائيل" تدهورت، وهي تتفاقم مع مرور الوقت.

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