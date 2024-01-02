وفاة سابع معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب

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أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية وفاة معتقل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما الاثنين في أحد السجون الإسرائيلية، ما يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى سبعة.

وأكّدت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مساء الاثنين "أن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من نابلس في سجن مجدو وهو معتقل منذ تاريخ 31 مايو 2022 ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا".

وقال الناطق باسم مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان "تم الإبلاغ عن وفاة أسير أمني من سجن مجدو اليوم الاثنين".

وأضاف الناطق أن البحش "كان يقضي عقوبة السجن بتهم إطلاق النار والاتصال بتنظيم معادٍ ومخالفات لحمل سلاح غير قانوني".

وأشارت مصلحة السجون إلى أنه "ستتم مراجعة الظروف".

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك أن سجن مجدو "شكّل أحد السّجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى بعد السابع من أكتوبر والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش".

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن في 29 ديسمبر عن فتح تحقيق في وفاة عدد من الفلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ومنذ بدء الحرب، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة شملت قادة ومسؤولين سابقين في حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الاثنين فإن عدد الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ اندلاع الحرب تجاوز 4910 شخصا، وهو رقم يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية.