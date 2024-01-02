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"استحوا على حالكم شوي".. وزير الزراعة الأردني يهاجم مصدري الخضروات إلى إسرائيل

2
JANUARY
2024
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 هاجم وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، تجار الخضروات بالبلاد الذين يصدرون منتجاتهم إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر كثيرا بالتداعيات الإقليمية والعالمية.
 
وأضاف حنيفات، أنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف "استحوا على حالكم شوي".
 
وعن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، لفت الوزير إلى أن الحكومة تبنتها بتفاصيلها، مضيفا أن "هذه الخطة وضحت المحطات التي يجب أن نتبعها حتى ننشئ بنية تحتية للقطاع الزراعي".
 
وأكد أن الخطة فاعلة في نهضة هذا قطاع الزراعة الذي يشغل الأردنيين وله تماس مباشر مع قضية الأمن الغذائي، إضافة إلى أنه مرتبط بالمساهمة بالاقتصاد الأردني ودعم فرص العمل والحد من الفقر والتنمية الريفية وتمكين المرأة.
 
يأتي ذلك، بعد أيام على وقفة احتجاجية نفذها ناشطون وحزبيون، الأربعاء، بمنطقة كفريوبا في محافظة إربد، وتحديدا على الطريق المؤدي إلى جسر الشيخ حسين مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمطالبة بوقف تصدير الخضروات إلى إسرائيل.
 
وندد المشاركون "بالسماح للسماسرة والوسطاء بتصدير الخضروات الأردنية للكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية على الأهل في فلسطين وقطاع غزة".
 
وطالب المشاركون الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل منع تصدير الخضروات والفواكه الأردنية لإسرائيل.
روسيا اليوم
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