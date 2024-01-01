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الملكة رانيا: أدركنا في العام 2023 أن القوانين الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

1
JANUARY
2024
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قالت ملكة الأردن رانيا العبدالله، إننا أدركنا في العام 2023 أن القوانين الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع، مؤكدة أنه من المستحيل الاحتفال بالعام الجديد بظل المعاناة في غزة.
 
وقالت الملكة رانيا، في منشور لها عبر خاصية "الستوري" في صفحتها الرسمية على إنستغرام "إنه من المستحيل الاحتفال بالعام الجديد وهو سيبدأ كما سينتهي العام الحالي بمعاناة لا توصف في غزة".
 
وأضافت: "إن عام 2023 ألقى بظلاله القاتمة على الإنسانية، حيث أدركنا أن بعض الأرواح تبدو أقل قيمة وأن القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع، لكن وسط هذه الظلمة سلط عام 2023 ضوءا على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية. على أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة.. وملايين احتجوا في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم".
 
وتابعت "اخترت أن أجد الأمل بهذا النور والإيمان بقوة الخير البشري.. وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلام لنا جميعا".
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