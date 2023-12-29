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الأردن.. الأشغال المؤبدة لنائب عام قتل زوجته وابنه

29
DECEMBER
2023
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أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم الأربعاء، حُكمًا بالأشغال الشَّاقة المؤبدة بحق نائب عام أسبق لمحكمة الجنايات الكبرى بعد أن أقدم على قتل زوجته وابنه في مزرعة بمحافظة جرش شمال الأردن، بعد خلافات أسرية جرت بينهما.
 
وأصدرت المحكمة قرارها بالأشغال الشاقة المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى السَّجن 30 عاماً خلال جلسة علنية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.
 
تفاصيل الجريمة
كما بين قرار التَّجريم أنَّ المُدان بالقضية وبعد خلافات أسرية غادر منزله يوم 23 سبتمبر 2022 وأقام في مزرعة بأطراف مدينة جرش، وحضرت إليه زوجته (البالغة من العمر 43 عاماً) وابنه (البالغ من العمر 16 عاماً) ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بإطلاقه النَّار على زوجته وابنه من بندقية صيد، أدى إلى مقتلهما.
 
وأوضح القرار أنه أدين بجريمة جناية القتل الواقع على أكثر من شخص وقرَّرت المحكمة وضعه بالأشغال المؤبدة.
 
حظر نشر
وكان المدعي العام في عمّان حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق النار من "قبل شخصية قانونية معروفة" على زوجته وابنه في محافظة جرش.
 
وطلب المدعي العام من وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والمبدئي.
 
ووجّه تعميم المدعي العام بكف البحث في التكييف القانوني للقضية أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.
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