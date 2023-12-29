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مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

29
DECEMBER
2023
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قتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.
 
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
 
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على "مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، وفتحوا النار على قوات الأمن الإسرائيلية".
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة X إن القوات الإسرائيلية نفذت "حملة واسعة النطاق (...) لمصادرة الأموال الإرهابية لحماس"، مشيرا الى أن الجنود صادروا "ملايين الشواكل واعتقلوا 21 مطلوبا على خلفية حيازة أموال الإرهاب (...) وللاشتباه بضلوعهم في تمويل منظمة حماس الإرهابية والعملات الرقمية والأموال النقدية في إطار عملهم بصفة مقدمي خدمات مالية".
 
 
 بدوره، أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان إن "ملايين الشواكل كانت مخصصة لحماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية"، مشيرا الى أن المحال المعنية "سيتم تصنيفها كمنظمات إرهابية بسبب نشاطها في تحويل الأموال لأغراض إرهابية".
 
وشاهد مصور فرانس برس محلا للصرافة وقد تضرر وتهشم زجاجه وتساقط أرضا.
 
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية"، مشيرا الى أنها اقتحمت "محلات صرافة في المحافظات واعتقلت موظفين فيها".
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