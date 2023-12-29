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الجيش الإسرائيلي: 49 مصابا خلال 24 ساعة بغزة.. والجرحى يرفضون مجددا لقاء نتنياهو

29
DECEMBER
2023
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن إصابة 49 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
 
ووفق ما أورد موقع الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الجنود المصابين في حرب غزة منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر، بلغ 921، بينهم 206 بحالة حرجة، و340 بحالة متوسطة، وهذه أرقام يستمر الجيش الإسرائيلي بتحديثها يوميا.
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الخميس، مقتل 3 عناصر في صفوفه، بينهم نائب قائد كتيبة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 167، ومنذ 7 أكتوبر إلى 501.
 
يأتي ذلك، في وقت كشفت القناة 13 العبرية بأن جنودا إسرائيليين أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، رفضوا لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما عادهم في مستشفى هداسا بمدينة القدس، أمس الأربعاء.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها جنود أصيبوا في غزة لقاء نتنياهو، بل تكرر ذلك قبل نحو أسبوع عندما رفض مقابلته عدد من الجنود الجرحى في مستشفى شيبا قرب تل أبيب أثناء زيارته لهم.
 
من الجدير ذكره، أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني وجرح نحو 55 ألفا، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
روسيا اليوم
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