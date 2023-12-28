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الأردن يمنع تصدير الأرز والسكر والزيوت النباتية لارتفاع تكاليف الشحن

28
DECEMBER
2023
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قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، يوسف الشمالي، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع.
 
وبحسب القرار الحكومي يشمل المنع كلا من الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا.
 
وكان مجلس الأمن الغذائي قد أوصى الأحد الماضي بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية (الرز والسكر والزيوت) نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الازمة في البحر الأحمر.
 
قفزت أسعار وتكاليف الشحن بكافة أنواعه في العالم إلى مستويات قياسية بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر، وعلى الأثر اضطرت العديد من الشركات إلى تغيير مسار سفنها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في التكاليف طالت حتى الشحن الجوي والبري بسبب ارتفاع الطلب عليه أيضا كبديل لبعض عمليات الشحن البحري.
 
وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.
 
وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
روسيا اليوم
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