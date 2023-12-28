منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 500

A + A -

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 3 من عناصره في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 7 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سمح اليوم بنشر أسماء القتلى الثلاثة، الذين سقطوا في المعارك بأنحاء مختلفة من القطاع، وبينهم ضابطان.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن القتلى الجدد هم الرقيب احتياط أساف بنحاس، ويبلغ من العمر 22 عاما، الكتيبة 77 في لواء ميجولان، وقتل في جنوب القطاع.

والنقيب نيريا زيسك، البالغ من العمر 24 عاما، الكتيبة 52 تشكيل "آثار حديدية" (401)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

والرائد دفير دافيد فيما، ويبلغ من العمر 32 عاما، نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل بني أور (460)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

وبمقتل هؤلاء الأفراد الثلاثة في الجيش الإسرائيلي، يرتفع إجمالي القتلى من الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 501 ضابطا وجنديا.

كذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة وفي تبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية (الحدود اللبنانية الإسرائيلية)، والذين سمح بنشر أسمائهم، إلى 167 قتيلا.

كما ارتفع عدد المصابين من أفراد الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب على غزة، إلى نحو 2110 جنود، من بينهم 329 بجروح خطيرة، و576 بجروح متوسطة، فيما تقدر وسائل إعلام إسرائيلية عدد المصابين بأكثر من 5 آلاف.

وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي بأن عدد المصابين في صفوفه، منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة، بلغ 898 إصابة، من بينهم 203 أفراد حالتهم خطرة.