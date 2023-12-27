يضيف المسؤول السابق في إدارة الرئيس ريغان جيفري لورد حول دوافع زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي إلى واشنطن.
تأتي هذه الزيارة في سياق رغبة واشنطن القوية في إيقاف الحرب.
تفهم واشنطن للموقف الإسرائيلي وسبب استمرارهم في هذه الحرب ضد الإرهاب.
استحالة التفاوض مع جماعات قتالية تدعوا الى الفوضى والقتل.
تجد واشنطن اليوم نفسها أمام عملية حساسة يصعب التعامل معها.
إصرار الإسرائيليين في الاستمرار في عملياتهم العسكرية إلى حين الانتصار.
طالما أن حماس تصر على تدمير إسرائيل، فإنه لا يمكن لأي اتفاق أن ينجح.
حرص حكومة بايدن على السلام بحلول السنة الجديدة و إيقاف إطلاق النار قبل الدخول في مرحلة الانتخابات الأميركية حتى لا تتوجه أصابع الاتهام نحو بايدن.
وجود ضغوط على الحكومة الأميركية قد يؤدي إلى تهديد مصالحها في المنطقة.
التهديدات حوثية في البحر الأحمر تمس بالمصالح الأميركية في المنطقة.
الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على إسرائيل لتغيير استراتيجيتها العسكرية من أجل تجنب اندلاع حرب أوسع.
وجود ضغوطات من الحزب الديمقراطي المنقسم بدوره إلى مؤيد ومعاد لإسرائيل.
 إجماع الحزب الجمهوري بدعم اسرائيل.
 مواجهة الرئيس بايدن للعديد من المشاكل قبل الدخول في الحملة الانتخابية الجديدة.