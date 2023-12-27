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مقتل 6 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية لهم في الضفة الغربية

27
DECEMBER
2023
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قتل 6 شبان فلسطينيين إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم، فجر الأربعاء، في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
 
وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 قتلى، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة القوات الإسرائيلية وصول مركبات إسعاف المصابين للمستشفى.
 
وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات إسرائيلية اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية المدينة من محورها الغربي، مرورا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه".
 
 واقتحمت قوات إسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد إخضاع اصحابها للاستجواب.
 
واعتلت قوات الاحتلال أسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه وحولتها إلى نقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة، وفقا لوكالة "وفا".
 
تصاعد حدة التوتر بالضفة مع استمرار عمليات الدهم الإسرائيلية
 
تصاعد حدة التوتر بالضفة مع استمرار عمليات الدهم الإسرائيلية
 
 وعمدت القوات الإسرائيلية إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات في المنطقة.
 
يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.
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