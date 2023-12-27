الكويت تكشف تفاصيل "واقعة الجثتين" في العراق

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قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إن السلطات المعنية في العراق عثرت، الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت، اختفيا مؤخرا في محافظة الأنبار.

وأكد أن "وزارة الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الوزير أن "التنسيق جار حاليا مع حكومة العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية"، مشيرا إلى أنه "أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

والإثنين قال مسؤولان أمنيان إن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق، الأحد، وأضافا أن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عنهما.

وأكد ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين العراقيتين.

وقال المسؤولان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، وانقطع الاتصال مع الكويتيين الاثنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث.

وكثيرا مايقوم الصيادون برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.

وقال أحد ضباط الشرطة العراقية لـ"رويترز": "كان الصيادان يتحركان في منطقة صحراوية مترامية الأطراف وهو أمر خطير للغاية لأن تنظيم داعش لا يزال ينشط هناك. نريد أن نعرف أولا ما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة".