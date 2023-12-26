بعد اغتيال "إسرائيل" العميد موسوي.. عقيد إسرائيلي يتوقّع 3 احتمالات للرد الإيراني

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عقيد إسرائيلي يشير إلى أنّ إيران من الممكن أن تفاجئ "إسرائيل" في ساحاتٍ متعددة وبطرقٍ مختلفة رداً على اغتيال المستشار العسكري العميد رضي موسوي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن العقيد في الاحتياط كوبي مروم بأنّ إيران من الممكن أن تردّ على اغتيال المستشار العسكري العميد رضي موسوي من خلال طرقٍ متعددة.

وقال مروم إنّ الرد الإيراني يمكن أن يأتي من خلال إطلاق نيران كثيفة ضدنا من جبهة سوريا. أما الاحتمال الثاني للرد، فقد يأتي من البحر، والاحتمال الثالث قد يكون اغتيال مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى خارج "إسرائيل".

ووصف مروم الإيرانيين بـ"العدو الذكي والعقلاني والمفاجئ"، مشيراً إلى أنّ "إيران من الممكن أن تفاجئ إسرائيل في ساحاتٍ متعددة، وبطرقٍ مختلفة".

وتخشى "إسرائيل" من ردٍ إيراني بعد اغتيال العميد السيد رضي موسوي في سوريا، إذ صرّح مسؤول إسرائيلي، أمس، أنّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لردٍّ إيراني، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من سوريا ولبنان".

وتعليقاً على استهدافات حزب الله للقوات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية، شدد مروم على أنّ "إسرائيل" في مأزقٍ استراتيجي حقيقي في الشمال.

وعقّب بقوله إنّ "حزب الله تسبب في فرض شريط أمني عند الحدود الشمالية، الأمر الذي أدّى إلى إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين".

وأضاف: "نعترف بصدقٍ بأنّ تفعيل النيران في إسرائيل لم ينجح في الردع وتغيير الواقع".

وفي وقتٍ سابق، أكّد مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 12" الإسرائيلية نير دفوري أنّ "حزب الله يستطيع أن يؤلمنا، وأن يسبّب لنا ضرراً، وأياماً صعبة"، مضيفاً أنّ ما يحدث في الجنوب مرتبط بالشمال.