وذكر لابيد، في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أنا لا أثق في نتنياهو. إنه رجل لا يمكن الوثوق به لشن حرب. لو حدث هذا في عهدي، كنت سأستقيل في نفس اليوم".

وأضاف لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من يوليو إلى ديسمبر 2022: "في عهدنا، عرفت حماس أنها لن تهاجم. لقد أدركت الضعف في قيادة البلاد، وهو الأسوأ في تاريخنا، وهاجمت".