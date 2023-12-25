ضابط إسرائيلي كبير: معارك جنوب غزة ستستمر لأشهر

A + A -

أكد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المعركة في جنوب قطاع غزة قد تستغرق أشهرا حتى يتم تحقيق سيطرة مماثلة لما تحقق في الشمال، بحسب تعبيره.

وأرجع الضابط الإسرائيلي، الذي يقود بحسب الصحيفة الأميركية القوات في مدينة خان يونس، السبب في ذلك إلى تزايد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي مع تحول حماس إلى تكتيك “حرب العصابات” الذي يعتمد على نصب الكمائن واستخدام القناصة مع تجنب المواجهة المباشرة قدر الإمكان.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أن هذه الهجمات التي تنفذها حماس عادة ما تتم من خلال خلية مكونة من اثنين إلى خمسة أشخاص.