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الأمم المتحدة تعلن الموافقة على وقف لإطلاق النار في اليمن

23
DECEMBER
2023
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أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم السبت، أن الأطراف المتحاربة في البلاد التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة، كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب، بحسب وكالة "سكاي نيوز عربية". 

وأفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث بأنه "يرحب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن. والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن المبعوث الأممي "سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".

وأشار إلى أن "خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان 2022، إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية، وانتهت الهدنة في تشرين الأول من العام الماضي، غير أن القتال لا يزال معلقا إلى حد كبير.

وبحسب البيان، فإن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة ستشمل "دفع جميع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون وأجزاء أخرى من اليمن، واستئناف صادرات النفط".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غروندبرغ قوله: "30 مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة والتقدم نحو سلام دائم".

وأضاف: "لقد اتخذت الأطراف خطوة مهمة"، مشيرا إلى أن "التزامهم هو، أولا وقبل كل شيء، التزام تجاه الشعب اليمني".

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