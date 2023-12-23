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تدشين مغارة الميلاد في بيت لحم "الميلاد تحت الأنقاض"

23
DECEMBER
2023
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دشنت بلدية بيت لحم والمجتمع المدني ، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، مغارة الميلاد بعنوان: "الميلاد تحت الأنقاض"، في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، بمشاركة القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، وسفير جمهورية مصر، وممثلي المؤسسات والاجهزة الامنية ورجال دين، وذلك لإيصال الصوت الفلسطيني من مدينة المهد إلى العالم، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، "يطل علينا عيد الميلاد المجيد هذا العام ونحن نعيش بأصعب وأحلك الظروف والأوقات، نتيجة ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة المحاصر، وفي كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا".

وأضافت: "من هنا ومن ساحة الميلاد أدعوا العالم للانتصار للحق ضد الظلم، وأن يعملوا على إلزام حكومة الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكف عن قتل الأطفال والنساء، والعمل على إحلال سلام عادل وشامل يضمن لشعبنا، أن يحيا ككل شعوب الأرض بحرية وكرامة وعدل على أرضه، تحت رايته ليقيم عليها دولته المستقلة".

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا: "هنا غزة حاضرة، فالمغارة ليسَت عادية فهي مدمرة بفعل القصف، بين جدرانِها تحتضن العائلة المقدسة من خلال شكلها الذي يماثل خارطة غزة، والأطفال الّذين ارتقوا شهداء كالملائكة تنظر من السماء، وضوء المغارة هنا خافت جدا بسبب القصف والموت، وفي الوسط تحتضن مريم العذراء الطفل يسوع، معلنة الحياة الجديدة للبشريةِ جمعاء.
 
وتخلل الفعالية صلاة من أجل السلام في فلسطين مع إضاءة الشموع، وعرض ميدلي ميلادي وطني وأوبريت "سلام بغزة".

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