تظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة

A + A -

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية اليوم السبت، تظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة ميلانو الإيطالية، وأوترخت الهولندية، ومانشستر البريطانية، ولوكسمبورغ، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.