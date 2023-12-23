"الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية"... رئيسي: الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي

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أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في "المؤتمر الدولي بشأن فلسطين" في طهران الى أن "فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم"، مشددًا على انه "يؤسفنا دعم الولايات المتحدة والدول الغربية السافر للمجازر الصهيونية في غزة".

ولفت الى ان "الجرائم الحربية الإسرائيلية ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية"، معتبرًا ان "عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني".

وأكد رئيسي أن "الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا الى أن "الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه".

وأضاف، "الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق"، متابعًا: "الولايات المتحدة يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين وهي طرف في العدوان عليهم".

وشدد على ان "واشنطن ليست طرفا في السلام وتتحمل المسؤولية عن المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة"، موضحًا ان "قضية غزة كشفت للعالم أجمع أن واشنطن ترتكب المجازر والإبادة الجماعية".

ولفت الى أن "إسرائيل لم تف بالتزاماتها في معاهدات السلام والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية"، مؤكدًا ان "لتطبيع لم ينجح في إخفاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل".

وأضاف، "نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ويجب وقف القتال في قطاع غزة ورفع الحصار عنه"، لافتًا الى انه "يجب على شعوب العالم عدم الاعتماد على المنظمات الدولية العاجزة عن إنهاء الحرب وإرساء السلام".

وأكد ان "إنهاء الحرب في غزة وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية أولوية في الوقت الراهن".