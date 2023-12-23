living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية"... رئيسي: الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي

23
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في "المؤتمر الدولي بشأن فلسطين" في طهران الى أن "فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم"، مشددًا على انه "يؤسفنا دعم الولايات المتحدة والدول الغربية السافر للمجازر الصهيونية في غزة". 

ولفت الى ان "الجرائم الحربية الإسرائيلية ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية"، معتبرًا ان "عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني". 

وأكد رئيسي أن "الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا الى أن "الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه". 

وأضاف، "الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق"، متابعًا: "الولايات المتحدة يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين وهي طرف في العدوان عليهم". 

وشدد على ان "واشنطن ليست طرفا في السلام وتتحمل المسؤولية عن المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة"، موضحًا ان "قضية غزة كشفت للعالم أجمع أن واشنطن ترتكب المجازر والإبادة الجماعية". 

ولفت الى أن "إسرائيل لم تف بالتزاماتها في معاهدات السلام والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية"، مؤكدًا ان "لتطبيع لم ينجح في إخفاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل".

 

وأضاف، "نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ويجب وقف القتال في قطاع غزة ورفع الحصار عنه"، لافتًا الى انه "يجب على شعوب العالم عدم الاعتماد على المنظمات الدولية العاجزة عن إنهاء الحرب وإرساء السلام". 

وأكد ان "إنهاء الحرب في غزة وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية أولوية في الوقت الراهن". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   