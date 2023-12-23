living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقب صدور قرار مجلس الأمن بزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.. إسرائيل تؤكد مواصلة حربها على القطاع

23
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت إسرائيل أنها ستواصل حربها ضد حركة "حماس" عقب قرار مجلس الأمن الدولي زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث واصلت شن هجمات مكثفة على القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس تدمير مجمع أنفاق "استراتيجي ومقرات "لحماس" في مدينة غزة شمال القطاع".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة "إكس" أن "إسرائيل ستواصل حربها على غزة الى حين الإفراج عن جميع الرهائن والقضاء على "حماس"، مؤكدا  أن إسرائيل "ستواصل تفتيش كافة المساعدة الإنسانية المدخلة إلى غزة لأسباب أمنية".

واعتبر كوهين أن "قرار مجلس الأمن الأخير يشدد على ضرورة ضمان أن تصبح الأمم المتحدة أكثر فعالية في نقل المساعدة الإنسانية، وضمان أن هذه المساعدة تبلغ مقصدها ولا تنتهي بين أيدي حماس".

ويأتي ذلك بعيد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو "كافة الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن دون عوائق" واتّخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وفي تعليقه على القرار، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن تل أبيب ماضية في هدفها المعلن منذ بدء الحرب، وهو "القضاء على "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007".

ورغم السماح بدخول قوافل إغاثية تؤكد المنظمات الدولية أن هذه المساعدات تبقى أدنى بكثير من حاجات سكان غزة، وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن أكثر من 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، وما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون الـ5 قد يتعرضون للهزال الشديد بسبب سوء التغذية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   