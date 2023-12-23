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إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط وممرات مائية أخرى

23
DECEMBER
2023
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هدد قائد في الحرس الثوري الإيراني بـ"إغلاق البحر الأبيض المتوسط وممرات مائية أخرى" بسبب الحرب على قطاع غزة، من دون أن يوضح كيف يمكن أن يحدث ذلك.
 
وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي، إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب"جرائم" في غزة.

وأوضح نقدي: "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى"، وفق وكالة أنباء "تنسيم" الإيرانية.

وتابع: "بالأمس صار الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون (...) في البحر الأحمر".

وهاجمت جماعة الحوثي على مدى الشهر الماضي سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر، ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال البيت الأبيض إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

 

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