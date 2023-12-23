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واشنطن: إيران «متورطة بشكل كبير» في العمليات ضد السفن بالبحر الأحمر

23
DECEMBER
2023
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قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إيران «متورطة بشكل كبير» في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر، وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة الحوثيين في استهداف السفن. وذكرت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان «ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور».

وفي وقت سابق اليوم، قالت لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن فريق الأمن القومي، التابع للرئيس الأميركي جو بايدن، يراقب من كثب الوضع في البحر الأحمر؛ حيث يهاجم الحوثيون سفناً تجارية.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الفريق لا يتوقع، رغم ذلك، أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء عطلات نهاية العام.

وقالت للصحافيين إن الاقتصاد الأميركي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع، حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلاً، وإن النمو ظلّ قوياً.

لكنها أضافت أن الإدارة الأميركية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، وإمكانية تعطل أسواق الحبوب، ومتابعة المستجدّات في البحر الأحمر.

ويشنُّ الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على مناطق يمنية، هجمات، منذ أسابيع، على سفن تعبر مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر، في تحرك يقولون إنه يأتي ردّاً على حرب إسرائيل في غزة.

وشكّلت واشنطن، يوم الثلاثاء، قوة عمل، لحماية التجارة في البحر الأحمر، بعدما أجبرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية التي تستهدف سفناً تمر عبر البحر الأحمر، شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، ما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.

وتعهدت جماعة الحوثي بتحدّي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة، ومواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر، معلِّلة تصرفاتها بأنها تأتي دعماً لحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة في حربها مع إسرائيل.

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