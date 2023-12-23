فصائل عراقية مسلحة تعلن أنها ضربت هدفاً في البحر المتوسط قبل أيام

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قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، إنها ضربت هدفاً حيوياً في البحر المتوسط «بالأسلحة المناسبة» قبل عدة أيام وحققت إصابة مباشرة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وجاء في بيان للفصائل: «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين»، تم استهداف «هدف حيوي في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة» قبل أيام.

وأكدت الفصائل استمرارها في «دكّ معاقل العدو».

واستهدفت فصائل عراقية مسلحة عدة مرات في الأسابيع الماضية، قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، بالإضافة لمدينة إيلات الإسرائيلية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها ضرب هدف في البحر المتوسط.