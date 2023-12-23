«القسام» تعلن قتل 4 جنود إسرائيليين بمخيم جباليا

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أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أن مقاتليها أجهزوا على أربعة جنود إسرائيليين من نقطة صفر بمخيم جباليا شرق قطاع غزة، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكانت «القسام» ذكرت في وقت سابق أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة. وذكرت «تلغرام» أن مقاتليها استخدموا خلال الاشتباكات عبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105» المضادة للدروع والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات، و«أوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح».إلى ذلك، أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم، أن مقاتليها قصفوا توغلا محدودا لآليات إسرائيلية على حافة شرق رفح. وأضافت في بيان مقتضب أن مقاتلي الحركة أصابوا الآليات إصابات مباشرة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.