شركة أمن بحري: طائرة مسيّرة تصيب «سفينة تابعة لإسرائيل» قبالة سواحل الهند

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قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري اليوم السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق، وفق ما نقلته «رويترز».

وأضافت الشركة أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم. وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.

وقالت «أمبري» على موقعها الإلكتروني «تم الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة».وذكرت أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف.

ونشرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية خريطة لموقع استهداف السفينة في المحيط الهندي.يأتي الحادث في أعقاب هجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات شحن على تغيير مسار سفنها والإبحار في طرق أطول حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا. ويقول الحوثيون إن الهجمات تأتي لدعم الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة.