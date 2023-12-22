إعلام إسرائيلي: في الحرب على غزة.. نحو 3000 جندي جريح لديهم إعاقة دائمة

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كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، أنّه تم تصنيف 3000 من جرحى الحرب، التي يشنّها الاحتلال على غزة، بأنّهم "أصحاب إعاقات دائمة في الجيش".

وحتى 9 كانون الأول/ديسمبر، وصل عدد الجنود الإسرائيلين الجرحى إلى 5000 ، منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

كذلك، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، أنّ قسم "إعادة التأهيل" الإسرائيلي يستقبل يومياً 60 جريحاً جديداً من عناصر قوات الأمن والاحتياط، بينما لا تشمل هذه الإحصائية الجرحى في قوات "الجيش" النظامية.

وتابع أنّ أكثر من 2000 جنديّ صنّفوا معوّقين وتستوعبهم وزارة "الأمن" الإسرائيلية، يُضاف إليهم 1000 جنديٍ من القوات النظامية، يتولّى "الجيش" الإسرائيلي معالجتهم.

من جهته، كشفت رئيسة قسم "إعادة التأهيل" في وزارة "أمن" الاحتلال، ليمور لوريا، تفاصيل الإصابات التي يعاني منها الجنود الإسرائيليون، مبيّنةً أنّ 58% منهم يواجهون إصابات في اليدين والرجلين، بما في ذلك تلك التي تتطلّب بتراً، و12% من الإصابات أتت في الأعضاء الداخلية، مثل الطحال والكلى، ناهيك عن إصابات في الرأس والعينين.

هذه الأرقام اعترف بها الإعلام الإسرائيلي، في وقت تحاول فيه قيادة الاحتلال التعتيم عن الأرقام الحقيقية للخسائر البشرية في صفوف قواتها، في ظل مواصلة المقاومة الفلسطينة لملحمة "طوفان الأقصى"، وخوضها الاشتباكات المباشرة في قطاع غزّة.

وفي سياق متصل، قال ناشطون إسرائيليون لرئيس حكومة الاحتلال تعليقاً على صور التقطها مع جرحى إسرائيليين: "عندما أرسلتَ الجنود إلى غزة كانوا يمكلون رجلين، واليوم تتصور معهم برجل واحدة".

وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أنّ جنوداً إسرائيليين مصابين رفضوا زيارة نتنياهو.