"المقاومة العراقية" اعلنت قصف "هدف حيوي" لاسرائيل في البحر الأبيض المتوسط

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أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الجمعة، قصف "هدف حيوي" لاسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدونا قبل أيام، هدفاً حيوياً في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".

وأمس الخميس، قالت "المقاومة الاسلامية في العراق"، إنها "قصفت هدفاً في أم الرشراش "ايلات"