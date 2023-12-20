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المجلس السياسي الأعلى في اليمن: الخطوط الملاحية آمنة إلا للسفن المتوجهة إلى إسرائيل

20
DECEMBER
2023
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أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، الأربعاء، أن تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب نصرة للشعب الفلسطيني، يتفق مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

وحيا المجلس السياسي الأعلى في اليمن، وهو هيئة تنفيذية عليا شكلت من قبل حركة أنصار الله الحوثية لحكم اليمن، القوات المسلحة اليمنية بمختلف مكوناتها البرية والبحرية والجوية، والشعب اليمني ومواقفه الشامخة والتعبئة الكبرى الذي انخرط فيها.

وأكد المجلس أن "الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن، باستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأعرب عن اعتقاده أن "الخطوة الأمريكية مع بعض الدول بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء حماية التجارة في البحر الأحمر، خطوة عدائية الهدف منها حماية إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الخطوة الأمريكية تعتبر عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن وتضر بأمن الملاحة الدولية، ونحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك".

وأكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن "الجمهورية اليمنية معنية بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي اعتداء، وأن محاولة منعنا من القيام بواجبنا الديني والإنساني في مساندة ودعم أهلنا في فلسطين ستواجه بالرد الصارم".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر يوم الثلاثاء، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وتجمع عملية "حارس الازدهار" عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين".

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